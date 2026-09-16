€90 млрд за воздух: фон дер Ляйен заявила о потерях ЕС из-за Ормузского кризиса

Евросоюз потерял €90 млрд из-за Ормузского кризиса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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