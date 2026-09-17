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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев про Максименко: «В Европе нигде не приживется, зайдет в ворота и пропустит 10. Во времена Яшина вошел бы в топ-10 лучших вратарей максимум»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарь « Спартака » Александр Максименко не сможет играть в европейских лигах.

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