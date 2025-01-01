Трампу придется пойти на уступки в переговорах с Путиным: решаются два вопроса

ВАШИНГТОН, 1 января, ФедералПресс. Новому президенту США Дональду Трампу предстоит сделать серьезные территориальные уступки в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным, а также публично подтвердить, что Украина не сможет стать членом НАТО.
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