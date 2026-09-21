Тоня Худякова отметила 20-летие с Егором Кридом в Японии

Сейчас Егор Крид отдыхает в Японии, там же проводит время и Тоня Худякова. А не договорились ли они вместе отдохнуть за границей и объявить оттуда себя парой?Сейчас Егор Крид отдыхает в Японии, там же проводит время и Тоня Худякова.