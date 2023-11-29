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Закон и Порядок

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Восприятие меняющейся реальности

Восприятие меняющейся реальности

Всю свою жизнь я воюю с косностью и инерционностью мышления. Огромное количество людей свято уверено, что «если так было раньше, то так же будет и дальше».

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