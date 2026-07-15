Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Минфин наградил финалистов конкурса «Нижегородский бухгалтер-2026»

Минфин наградил финалистов конкурса «Нижегородский бухгалтер-2026»

Министерство финансов наградило финалистов конкурса «Нижегородский бухгалтер-2026». Сотрудники бухгалтерских и финансово-экономических служб организаций, а также государственных и муниципальных учреждений региона проверили свои силы в профессиональном состязании на звание «Лучший бухгалтер бюджетной сферы» и «Лучший бухгалтер коммерческой сферы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии