Минфин наградил финалистов конкурса «Нижегородский бухгалтер-2026»

Министерство финансов наградило финалистов конкурса «Нижегородский бухгалтер-2026». Сотрудники бухгалтерских и финансово-экономических служб организаций, а также государственных и муниципальных учреждений региона проверили свои силы в профессиональном состязании на звание «Лучший бухгалтер бюджетной сферы» и «Лучший бухгалтер коммерческой сферы».
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