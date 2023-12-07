Свердловскстат: яйца стали еще дороже, сахар подешевел

Куриные яйца на Урале продолжают дорожать даже после преодоления 100-рублевой отметки. По сообщению Свердловскстата, за последнюю неделю средняя стоимость этого продукта поднялась еще на 2,93% и достигла 104,26 рубля за десяток.
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