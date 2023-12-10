Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс и защитить его. Буду драться еще пару лет, но не до 40»

«Бой мечты? Второй пояс – это то, что меня мотивирует. Идеальное завершение карьеры? Завоевать два пояса и защитить их.
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