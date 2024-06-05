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США введут санкции против МУС

США введут санкции против МУС

Палата Представителей США приняла закон о санкциях против МУС.Законопроектом предлагается применять имущественные и визовые ограничения в отношении лиц, который участвуют в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах.

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