Более 96 млрд рублей потратят на строительство медучреждений в Петербурге

В поликлиниках также обновят оборудование В ближайшие три года на строительство и ремонт новых больниц и клиник планируют направить более 96 млрд рублей, сообщает на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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