Более 96 млрд рублей потратят на строительство медучреждений в Петербурге

В поликлиниках также обновят оборудование В ближайшие три года на строительство и ремонт новых больниц и клиник планируют направить более 96 млрд рублей, сообщает на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.