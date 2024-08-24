Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу

На фоне этого эмоционального накала Анастасия решила выйти в свет. Она появилась на премьере аниме-фильма Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо", но сделала это довольно неожиданно — без макияжа и в закрытом черном платье в пол.
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