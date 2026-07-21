Elliott Wave Analysis | Preparing for Wave (III)? RBOB Gasoline Futures NYMEX_DL:RB2! Mehdi_Abbasi_EWP RBOB Gasoline (RB2!) Daily Chart Following the completion of a Classic Zigzag correction, RBOB Gasoline appears to have broken above its corrective channel, suggesting that the larger bullish trend may have resumed.
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