За неделю в Иркутской области произошло 242 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек погибли и 56 получили ранения

За прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, в Иркутске и области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 35 получили ранения, в том числе 10 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Почерковедческая экспертиза может подтвердить невиновность бывшего командующего сухопутными войсками генерал-майора Ивана Попова
- Ростовская компания "Ротор 43" создает новые боеприпасы для вооруженных сил России
- Белгородская область получила средства радиоэлектронной борьбы и датчики для обнаружения беспилотных летательных аппаратов
Свежие комментарии