Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход в Баренцевом море

Рыболовное судно «Алиот» с 12 моряками на борту потеряло ход в Баренцевом море. Подробности передает РИА Новости со ссылкой на службу наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
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