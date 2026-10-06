В Каменске-Шахтинском водитель «ОКИ» сбил 12-летнего велосипедиста

ДТП произошло утром 6 октября на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова: подросток пересекал проезжую часть на велосипеде на красный свет, и 60-летний водитель автомобиля «ОКА» не успел остановиться.
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