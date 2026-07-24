ЕС смягчил санкции против России из-за рыбных палочек и собственных интересов, пишет Der Spiegel. Немецкое издание подтверждает: 21-й пакет санкций ЕС оказался значительно мягче первоначальных предложений из-за позиции ряда государств-членов.
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