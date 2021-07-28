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Россия рассчитывает провести встречу ближневосточного квартета на неделе ГА ООН

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин не исключил, что встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию может состояться в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре.

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