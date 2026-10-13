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Красный Север

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Компания ТЭКа и сотрудник МФЦ Ямала взяли «серебро» на конкурсе по охране труда

Компания ТЭКа и сотрудник МФЦ Ямала взяли «серебро» на конкурсе по охране труда

Ямал второй год подряд вошел в число лучших регионов России в сфере охраны труда — попав в топ-15 среди 89 субъектов страны.

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