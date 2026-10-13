Компания ТЭКа и сотрудник МФЦ Ямала взяли «серебро» на конкурсе по охране труда

Ямал второй год подряд вошел в число лучших регионов России в сфере охраны труда — попав в топ-15 среди 89 субъектов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым