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На неделе состоится последняя попытка Зеленского попросить США бить вглубь РФ

На неделе состоится последняя попытка Зеленского попросить США бить вглубь РФ

Визит в Соединенные Штаты на грядущей неделе станет для Владимира Зеленского конечным шансом получить от главы государства Джозефа Байдена право для Украины на атаки вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием американского производства.

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Комментарии
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Eduard
Вы что укропы Штаты США,что обращаетесь к ним? Никогдао штате&quot;Украина&quot; не слышал!
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14 час.
Eduard
Кстати,они хотят бить в глубь России по мирным городам,это не война,это натуралоный терроризм.А вот податт на Квартального &quot;просроченого&quot; Зелееского никто не хочет! Вам не кажется что это полный абсурд?Наш мир мир сумасшедших,воров и жуликов?
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14 час.
Eduard
Вот вам и &quot;Комик&quot;!
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13 час.

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