На неделе состоится последняя попытка Зеленского попросить США бить вглубь РФ

Вы что укропы Штаты США,что обращаетесь к ним? Никогдао штате"Украина" не слышал!

Eduard

Кстати,они хотят бить в глубь России по мирным городам,это не война,это натуралоный терроризм.А вот податт на Квартального "просроченого" Зелееского никто не хочет! Вам не кажется что это полный абсурд?Наш мир мир сумасшедших,воров и жуликов?