Визит в Соединенные Штаты на грядущей неделе станет для Владимира Зеленского конечным шансом получить от главы государства Джозефа Байдена право для Украины на атаки вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием американского производства.
На неделе состоится последняя попытка Зеленского попросить США бить вглубь РФ
Комментарии
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Eduard
Вы что укропы Штаты США,что обращаетесь к ним? Никогдао штате"Украина" не слышал!
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14 час.
Eduard
Кстати,они хотят бить в глубь России по мирным городам,это не война,это натуралоный терроризм.А вот податт на Квартального "просроченого" Зелееского никто не хочет! Вам не кажется что это полный абсурд?Наш мир мир сумасшедших,воров и жуликов?
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14 час.
Eduard
Вот вам и "Комик"!
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13 час.
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