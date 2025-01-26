Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Сотрудничество между Москвой и Дели пообещал наращивать президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендры Моди по случаю Дня Республики, текст поздравления опубликован 26 января на сайте Кремля.
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