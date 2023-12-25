Открытие новых нейронов дало надежду на лечение бесплодия

Ученые Университета Нагои и Национального института физиологических наук в Японии открыли определенный тип нейронов в мозге, который влияет на высвобождение гормонов и контролирует функции яичников, например, развитие фолликулов и овуляцию у женщин.
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