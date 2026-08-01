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Сегодня эти блюда стоят целое состояние: бывшая еда бедняков, которая превратилась в роскошь

Сегодня эти блюда стоят целое состояние: бывшая еда бедняков, которая превратилась в роскошь

В прошлую эпоху ценность еды определялась не ее вкусом, а доступностью. То, что легко добывалось или росло в избытке, доставалось бедным слоям общества, а редкие и дорогие продукты были прерогативой знати.

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