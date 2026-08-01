Сегодня эти блюда стоят целое состояние: бывшая еда бедняков, которая превратилась в роскошь

В прошлую эпоху ценность еды определялась не ее вкусом, а доступностью. То, что легко добывалось или росло в избытке, доставалось бедным слоям общества, а редкие и дорогие продукты были прерогативой знати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии