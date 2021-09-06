Годовщину окончания Второй Мировой войны отметили в Тихоокеанском высшем военно-морском училище

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище) стали участниками митинга в честь годовщины окончания Второй Мировой войны.