В Петербурге собираются применять ИИ при диагностике рака молочной железы

Команда российских специалистов добилась значительного прогресса в области медицинской диагностики, представив систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления заболеваний молочной железы на ранних этапах.
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