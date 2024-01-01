Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Имеется  ввиду  Даванков.ЦИК: в списке воз...
  • Nejmon Svetilo
    Надо было при начале спец операции убрать зелю и его команду под корень. И ни чего этого бы не было вовсе. Но они люб...Мирошник назвал З...
  • Сергей Кочегаров
    Организаторы атаки на Белгород - зеля и генштаб ВСУ, вот кого надо в пыль стереть.Минобороны России...

В Петербурге собираются применять ИИ при диагностике рака молочной железы

В Петербурге собираются применять ИИ при диагностике рака молочной железы

Команда российских специалистов добилась значительного прогресса в области медицинской диагностики, представив систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления заболеваний молочной железы на ранних этапах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх