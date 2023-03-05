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Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Сарагосы: «Не помню ничего подобного»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение от «Сарагосы» (83:85) в чемпионате ACB.

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