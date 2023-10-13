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Русская весна

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  • НС Крокодилов
    Шарахните чем-нибудь страшным, помощнее - чтобы жизни наших ребят поберечь. Сбросьте такое, чтобы там всё с грязью см...Началось: чудовищ...
  • Надежда Никитина
    Наконец дождались. Ура.Важнейшая крепост...
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    Их надо жечь Тосами на терриконах и высотах. А потом бомбить.Важнейшая крепост...

«Краснополи» уничтожили американскую гаубицу М777 вместе с расчётом (ВИДЕО)

«Краснополи» уничтожили американскую гаубицу М777 вместе с расчётом (ВИДЕО)

Артиллеристы Армии России уничтожили американскую гаубицу М777 вместе с расчётом. Наши разведчики засекли орудие ВСУ, ведущее стрельбу, после чего к работе подключились артиллеристы 2-го армейского корпуса.

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