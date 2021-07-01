Когда вы в последний раз читали новости про Навального? Все, он в прошлом

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКогда вы в последний раз читали новости про Навального? Все, он в прошлом Анастасия Миронова Во френд-ленте увидела карикатуру на Леонида Волкова, которого снова где-то заблокировали.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийХватит уже вспоминать этого недоноска! Забудьте о нём! Эта сволочь не заслужила памяти!!!Strannik WeidНе удивительно. Немцова тоже сразу забыли. Даже на могилку к нему не ходят. Вспоминают лишь когда раз в год бучу на мосту устроитьКомментировать
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