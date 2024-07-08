Экспорт нефти Саудовской Аравией упал до рекордного уровня Крупнейший в мире экспортер сырой нефти, Саудовская Аравия, рискует потерять свой титул.
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Экспорт нефти Саудовской Аравией упал до рекордного уровня Крупнейший в мире экспортер сырой нефти, Саудовская Аравия, рискует потерять свой титул.
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