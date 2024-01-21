Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ? МИНУТКУ, ВКЛЮЧАЮ ДИКТОФОНЧИК!» В ПОЛИКЛИНИКАХ МОСКВЫ НАЧАЛАСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИОФИКСАЦИЯ ПРИЕМА У ВРАЧА

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ? МИНУТКУ, ВКЛЮЧАЮ ДИКТОФОНЧИК!» В ПОЛИКЛИНИКАХ МОСКВЫ НАЧАЛАСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИОФИКСАЦИЯ ПРИЕМА У ВРАЧА

РИА КАТЮША В столичных поликлиниках в конце прошлого года внедрена очередная «инновация» от цифротрансформеров – обязательная аудиофиксация приемов граждан у врача (пока – вроде как избирательная).

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Комментарии
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Галина Дубровская
🤣
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8 час.
ГД
Галина Дубровская
Кому законы трактуют ??? Действительно
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8 час.
Александр Григоров
А что это идея ...а как быть с проктологом?))))))))))))
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1 час.

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