НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ? МИНУТКУ, ВКЛЮЧАЮ ДИКТОФОНЧИК!» В ПОЛИКЛИНИКАХ МОСКВЫ НАЧАЛАСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИОФИКСАЦИЯ ПРИЕМА У ВРАЧА

РИА КАТЮША В столичных поликлиниках в конце прошлого года внедрена очередная «инновация» от цифротрансформеров – обязательная аудиофиксация приемов граждан у врача (пока – вроде как избирательная).
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