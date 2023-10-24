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Автоэксперт назвал машины, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

Автоэксперт назвал машины, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал о том, что у сотрудников ГИБДД при перерегистрации машин вызывают наибольшие подозрения автомобили после кузовного ремонта, с утерянными документами, со ржавчиной на VIN-номере.

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