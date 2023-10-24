Автоэксперт назвал машины, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал о том, что у сотрудников ГИБДД при перерегистрации машин вызывают наибольшие подозрения автомобили после кузовного ремонта, с утерянными документами, со ржавчиной на VIN-номере.