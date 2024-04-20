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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о 75-летии Мальцева: «Есенин советского хоккея, его символ! Всей страной любим и гордимся вами»

«Сегодня 75 лет исполняется нашей легенде, Есенину советского хоккея Александру Мальцеву! Александр Николаевич родился в маленькой деревне Сетковцы в Кировском районе, оттуда дошел до главных вершин мирового хоккея, но всегда оставался простым русским человеком, сохранял связь с малой родиной.

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