Блинкен заявил, что США сделали все для решения претензий России по зерновой сделке

По словам госсекретаря, он заверил американские банки, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зернаСоединенные Штаты сделали все для того, чтобы претензии России по зерновой сделке были решены, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря, он заверил американские банки, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зернаСоединенные Штаты сделали все для того, чтобы претензии России по зерновой сделке были решены, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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