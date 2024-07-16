Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

МИЛУОКИ, 16 июля, ФедералПресс. Дональд Трамп, который накануне официально был объявлен кандидатом в президенты США от республиканской партии, не ответил на вопрос о том, будет ли он стремиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.