Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

МИЛУОКИ, 16 июля, ФедералПресс. Дональд Трамп, который накануне официально был объявлен кандидатом в президенты США от республиканской партии, не ответил на вопрос о том, будет ли он стремиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
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