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Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и нападающий команды Египта Мохаммед Салах могут продолжить карьеру в «Ливерпуле» после ухода немецкого тренера Юргена Клоппа с поста наставника английского клуба.

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