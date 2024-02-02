Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и нападающий команды Египта Мохаммед Салах могут продолжить карьеру в «Ливерпуле» после ухода немецкого тренера Юргена Клоппа с поста наставника английского клуба.
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