Почему женщина должна мужчине?

Мужчины любят говорить «почему мужчины должны обеспечивать женщин» А почему женщина должна быть молодой,гладковыбритой красоткой?Почему женщина должна готовить и убирать?Почему если мужчина хочет ребёнка,должна выносить и родить женщина?Почему если мужчина хочет секс,женщина должна дать своё тело?Почему девушка должна быть девственницей или иметь мало половых партнёров?Хочешь молодую красотку-будь молодым красавчиком,хочешь девственницу-будь девственником,если ты переимел кучу женщин и ты альфач красавчик-то и женщина отымев кучу мужчин альфачиха красотка,мужчина волосатый-женщина волосатая,мужчина ради ухоженности просто моется-значит и женщина,мужчина хочет есть-идёт и готовит сам себе,мужчина хочет чистую квартиру-идёт и убирается,мужчина хочет ребёнка-идёт к суррогатной матери,мужчина хочет секс,либо др^чи,либо подставляй зад для стр*п*на.