Как добраться от автовокзала Суздаля до центра города бесплатно

С 4 ноября в Суздале запустили бесплатный пассажирский шаттл-маршрут.4 ноября, в День народного единства, в Суздале запустили новый пассажирский маршрут, который по-иностранному именуют «шаттлом», а по -русски называется "челнок".
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