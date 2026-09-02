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Регионы России

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Трамп выдвинул Хунга Као на пост постоянного министра ВМС США

Трамп выдвинул Хунга Као на пост постоянного министра ВМС США

Президент США Дональд Трамп официально предложил кандидатуру исполняющего обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) Хунга Као на пост постоянного главы ведомства.

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