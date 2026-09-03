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Spencer Spirit Holdings завершила сделку по покупке ритейлера Hot Topic

Spencer Spirit Holdings завершила сделку по покупке ритейлера Hot Topic

Американский ритейлер Spencer Spirit Holdings, Inc. официально сообщил о полном закрытии сделки по приобретению компании Hot Topic, Inc.

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