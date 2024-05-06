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Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

Китайская оптика – взгляд из Швейцарии

Китайская оптика – взгляд из Швейцарии

После окончания прошлой статьи о китайской оптике у авторов получилось провести длительную беседу со стрелком из Швейцарии, которая, как мы считаем, вполне достойна того, чтобы оказаться оформленной как ещё одна статья на ту же тему.

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