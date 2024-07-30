Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края

ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
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