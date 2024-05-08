«Заберите у нее уже камеру»: Волочкова избавилась от части своего тела

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова продолжает делиться с фанатами снимками в откровенных нарядах, однако в этот раз она с особой страстью перешла уже на видео, где поклонники вновь заприметили неладное.
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