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Трамп: США получили от России «убедительные сигналы» о готовности к миру

Трамп: США получили от России «убедительные сигналы» о готовности к миру

Как заявил в ходе выступления перед конгрессом 5 марта президент США Дональд Трамп, Штаты в ходе переговоров получили от России «убедительные сигналы» о готовности заключить «сделку» по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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