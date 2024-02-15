Дверь задевает пол, решаем проблему за пару минут и даже к петлям подходить не будем

Валерий Шаронов

вопрос решается действительно быстро, хотя и не за минуту. судя по фото дверь наборная и стягивается 4 мя шурупами, по два с каждой стороны (они закрыты заглушками, их видно на фото). ослабляешь все 4 приподнимаешь провисшую сторону и затягиваешь все 4 шурупа. я уже так делал.