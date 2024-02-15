Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Дверь задевает пол, решаем проблему за пару минут и даже к петлям подходить не будем

Дверь задевает пол, решаем проблему за пару минут и даже к петлям подходить не будем

Этот подход к решению проблемы можно назвать "экономным" в затратах усилий, но от этого он не становится неэффективным.

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Комментарии
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А
Алексей
Правильно,и петли съемные были.Снял дверь,рубанком подтесал,и готово.
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12 час.
Валерий Шаронов
вопрос решается действительно быстро, хотя и не за минуту. судя по фото дверь наборная и стягивается 4 мя шурупами, по два с каждой стороны (они закрыты заглушками, их видно на фото). ослабляешь все 4  приподнимаешь провисшую сторону и затягиваешь все 4 шурупа. я уже так делал.
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7 час.
Ингерман Ланская
когда руки не оттуда , а с мозгами дефицит.....
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4 час.

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