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Дрон упал на Волгоградский НПЗ. Вспыхнул пожар

Дрон упал на Волгоградский НПЗ. Вспыхнул пожар

Пожар возник на Волгоградском НПЗ после того, как на его территорию упал дрон. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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