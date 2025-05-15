AG: предложение Путина о встрече в Стамбуле рушит планы ЕС по затягиванию войны

Заявление президента России Владимира Путина о проведении переговоров с украинской стороной в Стамбуле рушит планы Европы по затягиванию конфликта на Украине, пишет газета Aydınlık Gazetesi со ссылкой на источники.
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