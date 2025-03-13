Разворот рубля. Курсы доллара и евро на 13 марта

Российская валюта после резкого взлета накануне начала дешеветь к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 марта 2025 года, составляет 86,6204 рубля (прежнее значение — 86,5669 рубля), официальный курс евро — 93,9710 рубля (предыдущий показатель — 93,6639 рубля).