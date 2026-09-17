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Культурология.рф

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История и археология: Муж-киргиз отправил в лагеря, любимого похоронила в глуши, а сын отказался: О чем рассказывала в своих книгах Тамара Петкевич

История и археология: Муж-киргиз отправил в лагеря, любимого похоронила в глуши, а сын отказался: О чем рассказывала в своих книгах Тамара Петкевич

Она пережила арест отца, семь лет неволи в сталинских лагерях, гибель матери и младшей сестры в блокадном Ленинграде, несколько лет поражения в правах и унижений.

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