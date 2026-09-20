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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттиа Бинотто: «Бортолето напоминает Шумахера. Михаэль – невероятно быстрый пилот, но как человек был еще сильнее»

Глава проекта « Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто сообщил, что Габриэл Бортолето напоминает ему Михаэля Шумахера, с которым итальянец работал в « Феррари ».

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