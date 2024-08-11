Не выбрасывайте проросшую картошку: лайфхак, который поможет вырастить урожай дома

Обычно старую и проросшую картошку мы просто выбрасываем: блюда из нее вряд ли получатся вкусными. Эксперт настоятельно рекомендует так не делать, ведь из нее может легко получиться отличная основа для саженца.
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