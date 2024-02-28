Американский журналист Такер Карлсон допустил причастность Киева к смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон, ранее бравший интервью у российского президента, не исключил того, что к смерти Алексея Навального (включен в РФ в список террористов и экстремистов) в колонии может быть причастна Украина.
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